GT: сговор Байдена с киевским режимом сыграл на руку Москве Фото: REUTERS

Проводимая коллективным Западом и Украиной антироссийская политика спровоцировала серьезный кризис в Европе и сыграла на руку Москве в сфере экономики, об этом написал обозреватель Карлос Мартинес в статье для Global Times.

Автор отметил, что так называемое обособление Европы от... России равносильно экономическому самоубийству.

По мнению Мартинеса, президент Байден фактически вступил в сговор с киевским режимом против Москвы. Он поспособствовал отправке на Украину огромного количества тяжелых вооружений и пообещал Владимиру Зеленскому поддержку в вопросе принятия страны в НАТО.

В публикации подчеркивалось, в это же время США и их союзники начали проводить агрессивную политику против России, отказывавшись обсуждать вопросы гарантий безопасности в декабре 2021 года. Кроме того, они ввели беспрецедентные санкции после начала спецоперации, которые, тем не менее, ударили по ним самим.

Мартинес пришел к выводу, что санкции против российской энергетики влекут за собой кризис стоимости жизни. Цены на энергоносители и продукты питания взлетели до небес. Инфляция в Великобритании составляет более десяти процентов, что означает быстрое снижение заработной платы.

Как писал сайт KP.RU, рост цен на энергоносители привел к быстрому росту инфляции в странах Европейского союза в октябре 2022 года.

Согласно предварительной оценке Евростата, инфляция в еврозоне в октябре 2022 года обновила исторические рекорды, ускорившись до 10,7%. Основу инфляционного давления составил рост цен на энергоносители (почти 42%), а также выросла стоимость продовольствия до 13,1%.

Среди всех стран еврозоны наиболее высокие темпы инфляции отмечались в странах Восточной Европы. Так «рекордсменом» по росту стали Эстония (22,4%), Латвия (21,8%) и Литва (22%), которые в менее всего обеспечены собственными товарами, имея менее эффективную энергоинфраструктуру.

Кроме того, указывалось, что на фоне энергетического кризиса рушится и экономика Великобритании, где также раскручивается инфляция.

В Германии темпы инфляции достигли своего наивысшего значения за последние несколько десятков лет.

Подчеркивалось, что главная причина высокой инфляции — это невероятное повышение стоимости энергопродуктов. Они подорожали на 43%. Особенно сильно увеличилась стоимость бытовой энергии. Цены на природный газ подскочили на 109,8%, а на теплоснабжение от ТЭЦ — на 35,6%.

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