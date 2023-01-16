Еврокомиссия потребовала от России не брать плату с иностранных авиакомпаний за полеты над Сибирью Фото: Иван ВИСЛОВ

Руководитель директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей заявил, что Москва должна прекратить взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства Сибири, указав на то, что ограничения на полеты, которые были введены на фоне украинского конфликта, «в конечном итоге будут сняты».

«Если однажды у нас будет возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, должна исчезнуть одна вещь: выплаты за полеты над Сибирью», - приводит Reuters слова главы директората, которые были сказаны на конференции Airline Economics, проходящей в Дублине с 15 по 18 января 2022 года.

Транссибирские роялти является выплатой от иностранных авиакомпаний за беспосадочные полеты из Европы в Азию и обратно, которые проходят над Сибирью. Напомним, в ответ на начало специальной военной операции России на Украине в 2022 году Европейский союз и США закрыли небо для российских самолетов. Москва ответила ограничением на выполнение полетов для авиакомпаний 36 стран.