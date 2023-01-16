На Украине не исключили увеличение сроков отключения света Фото: REUTERS

Ремонтные работы на всех поврежденных обстрелами энергообъектах Украины продолжаются, однако сроки отключения света могут увеличиться, об этом сообщил глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

«Из-за вчерашних массированных ракетных обстрелов энергетических объектов сроки отключений электрической энергии могут увеличиться», - заявил депутат в эфире украинского телеканала.

Герус отметил, что были повреждены объекты генерации электроэнергии и были повреждены подстанции, поэтому это вызывает дополнительные трудности для энергосистемы.

Он подчеркнул, что нужно определенное время для восстановления вчерашних повреждений.

Как писал сайт KP.RU, 16 января 2023 года национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в четырех областях Украины зафиксировали экстренные отключения электроэнергии.

Отмечалось, что перебои со светом случились в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, а также подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.

Как уточнялось, отключения электричества были необходимы, чтобы стабилизировать энергосистему.

На прошлой неделе премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил готовиться к возобновлению аварийных отключений света на фоне приближающегося похолодания, которое приведет к росту дефицита в энергосистеме страны.

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