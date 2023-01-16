Британский полицейский Кэррик признал свою вину в 24 изнасилованиях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Офицер полиции Лондона Дэвид Кэррик признал в суде вину в 24 случаях изнасилования, об этом сегодня, 16 января, сообщил телеканал Sky News.

"Офицер полиции Лондона признал свою вину в ряде сексуальных преступлений, включая 24 изнасилования. Полицейский Дэвид Кэррик…", - отмечается в сообщении.

Также мужчину обвиняют в нескольких случаях неправомерного лишения свободы, непристойного нападения и владения огнестрельным оружием в целях запугивания или причинения насилия, уточняется в публикации.

Ранее жителя Москвы арестовали за изнасилование малолетней дочери. Обвиняемый частично признал вину в отношении шестилетней девочки.

Также ранее нижегородец получил 5 лет колонии за попытку изнасилования женщины, снятую на домофон. Злоумышленник признал свою вину, ранее он был судим.