Agerpres: В Румынии на берегу Черного моря нашли обломок ракеты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Румынии на берегу Черного моря в уезде Констанца был обнаружен обломок ракеты, саперы установили, что это был ракетный ускоритель, об этом сообщили агентство Agerpres.

«Бригада саперов Инспекции по чрезвычайным ситуациям «Добруджа» уезда Констанца в воскресенье прибыла на берег Черного моря, между населенными пунктами Перибоиной и Сэчеле, чтобы подобрать элемент, предположительно являющийся боеприпасом», - сообщило агентство.

Как отмечалось в статье, саперы установили, что найденный объект - это ракетный ускоритель.

Агентство отметило, что в инспекторате по чрезвычайным ситуациям установили, что найденный объект не представлял никакой опасности для населения.

Как писал сайт KP.RU, 14 января 2023 года МВД Молдавии сообщило о падении обломков ракеты на территории республики. В публикации указывалось, что патруль пограничной полиции сегодня обнаружил в районе пограничного пункта Ларга (район Бричаны) обломки ракеты.

Отмечалось, что погранполиция увеличила число патрулей в приграничной зоне с Украиной, они продолжают вести наблюдение за воздушным пространством и зеленой полосой.

Напомним, что это третий случай, когда обломки ракет падают на территорию Молдавии.

Ранее 15 ноября 2022 года польские СМИ сообщили, что две ракеты упали на территории Польши в населенной местности Пшеводув в Люблинском воеводстве рядом с границей Украины.

Отмечалось, что в результате происшествия погибли два человека.

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