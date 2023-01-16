Военный аналитик рассказал о характеристиках «торпеды Судного дня»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Российские ядерные торпеды «Посейдон», которые называют оружием «Судного дня», нельзя перехватить существующими средствами поражения. Такое заявление сделал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «Известиями».

Как заявил военный аналитик, торпеды «Посейдон» предназначаются для ударов по побережью потенциального врага ядерным зарядом большой мощности. По его словам, данное оружие способно разрушить объекты противника при масштабной ядерной войне.

Эксперт также отметил, что за счет ядерной энергетической установки «Посейдон» также способен доставить заряд на любую дальность, а глубина этого оружия исключает какую-либо возможность его перехвата.

Как писал ранее сайт KP.RU, «Посейдон» представляет из себя не просто самую крупную в мире торпеда, поскольку его вес в 30 раз больше средней стандартной торпеды, но это также подводный беспилотный аппарат, который оснащен ядерной энергоустановкой.

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