В ДНР пять городов начали принимать эвакуированных жителей из Соледара Фото: REUTERS

Пять городов Донецкой Народной Республики принимают людей, эвакуированных из Соледара и его окрестностей, об этом сообщил ТАСС глава администрации Шахтерска Александр Шатов.

«К Шахтерску присоединились еще четыре города: Харцызск, Снежное, Торез и Кировское», - заявил Шатов.

Он отметил, что число прибывающих колеблется от 200 до 250. Группы эвакуированных приезжают регулярно.

Глава администрации подчеркнул, что из Шахтерска идет распределение по пунктам временного размещения в других городах.

Как писал сайт KP.RU, вечером 12 января 2023 года минобороны России заявило, что завершено освобождение Соледара. Как отмечалось, это имело важное значение для продолжения успешных наступательных действий.

11 января 2023 года Бизнесмен Евгений Пригожин в Telegram-канале сообщил об освобождении Соледара. Он подтвердил полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии.

Пригожин подчеркнул, что из города вывели мирных жителей.

Он отмечал, что российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.

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