Минобороны Финляндии сообщило, что для поставки Украине танков Leopard им нужно разрешение ФРГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Финляндии Микко Савола заявил, что для поставки немецких танков Leopard на Украину стране необходимо получить разрешение Берлина.

«От ведущей роли Германии во многом зависит, как мы поступим с этими танками Leopard. Для их передачи нужно немецкое разрешение на экспорт», - приводит Reuters слова главы военного ведомства, который также заявил, что оборонная промышленность Германии играет очень важную роль в предоставлении заменяющего оборудования.

Напомним, сегодня, 16 января, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прилетел в ФРГ для того, чтобы убедить немецких политиков в необходимости передать Киеву танки Leopard, выразив надежу, что Берлин передаст значительное количество танков. Как писал сайт KP.RU, глава польского правительства заявил, что перед тем, как направить Киеву танки Leopard Варшава также должна получить на это согласие ФРГ.

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