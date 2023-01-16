Читателей Daily Mail насторожило предупреждение Пескова о судьбе британских танков на Украине Фото: REUTERS

Читателей британского издания Daily Mail насторожила реакция пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова на решение Британии об отправке ВСУ 14 танков Challenger 2.

Напомним, сегодня Песков заявил, что запланированные к поставке Британией машины “горят и будут гореть, как и все остальные, цели спецоперации будут достигнуты”. При этом обозреватель Daily Mail Крис Джеверс в публикации для издания назвал слова представителя Кремля "угрозой Британии".

“Это является фатальной ошибкой", - выразил мнение пользователь с ником harry200.

"Россия нанесет ответный удар, и мы станем первыми в их списке. Но разве Сунака или Украину это тревожит. Нет, эти дураки продолжают тратить на помощь киевскому режиму деньги", - отметил The Welsh Judge.

"Весьма разумный комментарий со стороны России. Наши танки ничего не изменят, вот если бы мы пообещали 500 машин, это бы имело значение", добавил читатель с ником Worker.

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