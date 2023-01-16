Прибывающие в Китай туристы обязаны предоставить ПЦР-тест и декларацию о состоянии здоровья Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китайское посольство в России уточнило правила въезда в страну для иностранных туристов со вторника, 17 января. Об этом сказано на сайте диппредставительства.

Согласно обновленным правилам, прибывающие в Китай туристы должны предоставить ПЦР-теста, сделанный не ранее 48 часов до вылета, и заполненную декларацию о состоянии здоровья. Результаты исследования, а также запиленную анкету будут проверять сотрудники авиакомпаний и аэропортов. Кроме того, данные документы могут выборочно проверить на таможне.

Отмечается, что справка о результате ПЦР-теста должна содержать имя и фамилию иностранного гражданина, время проведения тестирования или выдачи результата, метод проведенного тестирования, а также должно быть указано название лаборатории и ее контакты. Справка российских граждан должна быть на русском или английском языке, ее нужно будет показать в распечатанном виде.

Напомним, в период с 1 по 20 декабря 2022 года в Китае зафиксировали свыше 248 млн случаев заражения COVID-18, что составляет примерно 17% населения страны, а суточный уровень заболеваемости коронавирусом по стране 20 декабря прошлого года составил примерно 37 млн случаев.