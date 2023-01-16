Политолог раскрыл, кто может стать новым министром обороны Германии Фото: REUTERS

Немецкий политолог Александр Рар рассказал, кто может стать новым руководителем Министерства обороны ФРГ вместо подавшей в отставку Кристины Ламбрехт.

По его мнению, этот пост должна опять занять женщина из партии СДПГ(Социал-демократическая партия Германии), поскольку все посты в правительстве четко распределены между правящими коалициями. Об этом пишет NEWS.ru.

- Большого выбора у канцлера (Германии Олафа Шольца) нет, он связан руками и ногами "консенсусом" и "квотами", установленными между тремя правящими партиями в правительственном договоре. На смену Ламбрехт не может прийти мужчина в эпоху "феминистской внешней политики" ... Над немецкой армией должна опять стоять женщина, - поделился своим предположением политолог.

13 января немецкое издание Bild сообщало, что министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт решила подать в отставку. В публикации издания уточнялось, что инициативу покинуть пост главы оборонного ведомства она выразила сама. А уже 16 января Шольц освободил Ламбрехт с занимаемой должности.

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