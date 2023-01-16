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НовостиПолитика16 января 2023 14:32

Политолог раскрыл, кто может стать новым министром обороны Германии

Политолог Рар предположил, что новым министром обороны Германии вновь станет женщина
София ГОНЧАРОВА
Политолог раскрыл, кто может стать новым министром обороны Германии

Политолог раскрыл, кто может стать новым министром обороны Германии

Фото: REUTERS

Немецкий политолог Александр Рар рассказал, кто может стать новым руководителем Министерства обороны ФРГ вместо подавшей в отставку Кристины Ламбрехт.

По его мнению, этот пост должна опять занять женщина из партии СДПГ(Социал-демократическая партия Германии), поскольку все посты в правительстве четко распределены между правящими коалициями. Об этом пишет NEWS.ru.

- Большого выбора у канцлера (Германии Олафа Шольца) нет, он связан руками и ногами "консенсусом" и "квотами", установленными между тремя правящими партиями в правительственном договоре. На смену Ламбрехт не может прийти мужчина в эпоху "феминистской внешней политики" ... Над немецкой армией должна опять стоять женщина, - поделился своим предположением политолог.

13 января немецкое издание Bild сообщало, что министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт решила подать в отставку. В публикации издания уточнялось, что инициативу покинуть пост главы оборонного ведомства она выразила сама. А уже 16 января Шольц освободил Ламбрехт с занимаемой должности.

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