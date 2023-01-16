Cупружеская пара пилотов погибли в авиакрушениях в Непале с разницей в 16 лет Фото: REUTERS

Пилот потерпевшего крушение в международном аэропорту города Покхара в Непале самолета Анджу Хативада была вдовой летчика, который умер 16 лет назад при схожих обстоятельствах. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на представителя непальской авиакомпании Yeti Airlines Сударшана Бартаула.

Анджу Хативада была вторым пилотом рейса Катманду – Покхара, который разбился в воскресенье, 15 января. «Ее муж, Дипак Похрел, погиб в 2006 году в результате крушения самолета Twin Otter авиакомпании Yeti Airlines в Джумле», - передает агентство, отметив, что его жена «обучалась пилотированию на деньги, которые получила от страховки после смерти мужа».

Напомним, пассажирский самолет потерпел крушение недалеко от города Покхара. Как сообщалось, пилот лайнера решил направить воздушное судно в ущелье для предотвращения падения на населенный пункт. Погибли все пассажиры и члены экипажа. Как писал сайт KP.RU, на борту находилось 53 непальца, двое корейца, четверо россиян, пять индийцев, а также по одному - пассажиры из Австралии, Аргентины, Ирландии и Франции. Всего летели 72 человека, из которых четверо были члены экипажа.