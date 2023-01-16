Путин: нежелание прекратить огонь на Рождество является примером лицемерия Киева Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в разговоре с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества, об этом сообщили Telegram-канале пресс-службы Кремля.

«Владимир Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники», - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества.

Как писал сайт KP.RU, 5 января 2023 года патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие на Украине и в Донбассе в период с 12:00 пятницы, 6 января, до 24:00 субботы, 7 января.

5 января 2023 года президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 23:59 7 января 2023 года режим временного прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине.

Кроме того, Россия обратилась к Украине с призывом аналогичным образом объявить режим прекращения огня и дать возможность верующим посетить службы в храмах в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова.

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