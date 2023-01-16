В Госдуме одобрили законопроект о получении налоговых уведомлений через "Госуслуги". Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Комитет Государственной думы РФ по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении проект закона, предоставляющий российским гражданам возможность со следующего года получать налоговые уведомления, а также требования об уплате налогов через личный кабинет на портале «Госуслуг».

На данный момент налоговые уведомления направляются заказными письмами налоговой службой по почте или же в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Проект закона с 1 января следующего года предоставляет россиянам, которые имеют подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации, получать подобные сообщения, а также другие документы в электронной форме через личный кабинет на портале «Госуслуг».

Как отметил ранее министр финансов РФ Антон Силуанов, что такие меры упростят взаимодействие россиян, которые активно пользуются порталом «Госуслуги», с налоговыми органами, седлая его более удобным и простым.