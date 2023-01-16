Украинец задержан в Румынии при попытке незаконно ввезти в страну беспилотник и патроны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский водитель был задержан на пограничном пункте в Румынии при попытке незаконно провезти в страну беспилотник, патроны, а также военные каски. Об этом в понедельник, 16 января 2023 года, пишет агентство Agerpres.

«При проверке полиция обнаружила настоящий арсенал, спрятанный среди багажа: пустая гильза от снаряда калибра 122 мм, 30 патронов калибра 5,45 мм, частично разрушенный беспилотник, военные каски и элементы украинской военной формы», - передает агентство, которое также сообщает, что украинский гражданин прибыл на пограничный пункт Викову-де-Сус в Румынии на микроавтобусе.

Как отмечается, украинский водитель сообщил сотрудникам пограничной полиции Румынии о том, что не знал о содержимом посылки, которую его попросили передать в Великобританию.

Все содержимое багажа было изъято для конфискации и теперь подлежат передаче для экспертизы представителям инспектората правоохранительным органам уезда Сучава. Водителя вместе с пассажиркой, которая также является гражданкой Украины, временно задержали. Сообщается, что погранполиция оформила документы для расследования по делу о контрабанде.

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