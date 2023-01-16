Кипр арестовал российские вклады на 105 млн евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр финансов Кипра Константинос Петридис заявил телеканалу CBS News, что страна уже арестовала российские вклады на 105 миллионов евро на фоне санкций ЕС.

«Петридис сообщил нам, что паспорта олигархов, находящихся под санкциями, находятся в процессе изъятия, и сказал, что Кипр конфисковал российские вклады на сумму 105 миллионов евро», - пояснил телеканал.

Как отмечалось, что эта сумма - лишь малая часть от предполагаемых 5,6 миллиарда евро российских вкладов, сделанных на Кипре в прошлом году.

Министр также заявил, что кипрские компании, владельцами которых якобы являются российские бизнесмены под санкциями ЕС находятся под «повышенным вниманием».

Как писал сайт KP.RU, 10 июля 2022 года журнал L'Espresso отмечал, что экономика Кипра «висит на волоске» после того, как страна присоединилась к западным антироссийским санкциям.

Отмечалось, что из-за сокращения присутствия российских туристов Кипр может потерять более 600 миллионов евро.

В статье подчеркивалось, что экономика острова страдает не только из-за отсутствия туристов из России, которые были готовы «тратить больше всех», но и из-за прекращения сотрудничества с российскими инвесторами, которые были готовы вкладываться в долгосрочные проекты на Кипре.

8 апреля 2023 года президент республики Никос Анастасиадис заявил, что власти Кипра начали процедуру аннулирования паспорта четырех граждан России, попавших под санкции Евросоюза.