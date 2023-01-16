Россияне стали меньше курить Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россияне стали меньше курить. За последний год, по оценкам Росстата, потребление сигарет снизилось: теперь в стране курят 37,4% мужчин и 10,3% женщин.

Для сравнения, в 2020 году показатели были существенно выше. Тогда исследования показывали, что курительные изделия нужны 39,07% мужчин и 10,6% женщин.

Регионы, где мужчины курят особенно активно:

Республика Алтай - 52,4%,

Сахалинская область - 52%,

Чукотский автономный округ - 49,8%,

Регионы, где женщины курят больше всего:

Сахалинская область - 24,9%,

Камчатский край - 24%,

Республика Коми - 24%.

А вот меньше всего табачных изделий мужчины потребляют в Чечне (7,6%) и Ингушетии (8,8%) и Дагестане (13,6%).А среди женщин минимальные показатели фиксируются в Ингушетии (0%), Чечне (0%) и Дагестане (0,2%).

Что касается столицы, то на курящих мужчин здесь приходится 34,4% мужчин, а на 13,5% женщин.

Психиатр-нарколог Василий Шуров объяснил "Абзацу", что часто люди не имеют мотивации, чтобы бросить курить. Например, для женщины таким стоп-фактором становится беременность. Для мужчин часто бывают серьезные проблемы со здоровьем.