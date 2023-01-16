Дочь Галича опровергла угрозу сноса могилы отца на французском кладбище Фото: REUTERS

Дочь барда-диссидента и драматурга Александра Галича отреагировала на новости, что могилу ее отца во Франции могут снести.

Заслуженная артистка России Алена Галич-Архангельская, прокомментировала ситуацию вокруг русского эмигрантского. Из-за проблем с оплатой участков, которые возникли в связи с многочисленными санкциями в отношении России, места захоронения могут расформировать. Об этом говорят в мэрии Сент-Женевьев-де-Буа. Но по словам артистки, русские захоронения содержатся по большей части на средства эмигрантов.

- У нас давно уже не принимаются деньги, потому что все оплачивает эмиграция, которая там существует, - сказала она «Ридусу».

На кладбище захоронены Иван Бунин, Рудольф Нуриев, Андрей Тарковский, Александр Галич, Дмитрий Мережковский и многие другие выходцы из России.

Глава Россотрудничества Евгений Примаков поспешил заверить, что местам захоронений ничего не угрожает. Городские власти отказались получать плату только за бесхозные могилы, а таковых их 5900 всего 200.

Проблемы с арендой начались еще в 2008 году, тогда истекал срок аренды земли под русским кладбищем. Правительство погасило задолженность в 700 тысяч евро. А в 2016 году Дмитрий Медведев подписал документы, согласно которым данный сектор относится к местам, имеющим историко-мемориальное значение для России.