Американский политик Барака: США не могут игнорировать фашистские репрессии СБУ против украинской церкви Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Даже предвзятые американские СМИ больше не могут игнорировать репрессии против канонической Украинской православной церкви (УПЦ) со стороны СБУ, потому что это является откровенным фашизмом, написал в Twitter афроамериканский правозащитник и кандидат в вице-президенты США от партии зеленых Аджаму Барака.

"Ультраправый фашизм на Украине, … против православных христиан, не может игнорировать даже CNN", - отметил Барака.

К своему посту он прикрепил ссылку на репортаж телеканала, в котором говорится о притеснениях УПЦ на Украине.

Ранее Барака отметил, что президент России Владимир Путин своим указом о рождественском прекращении огня в зоне специальной операции показал миру руководителей Украины такими, какие они есть.

Также ранее Барака заявил, что Байден принес украинский народ в жертву интересам американского капитала.

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