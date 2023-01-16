СК России возбудил дело для установления обстоятельств крушения самолета в Непале Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Западное межрегиональное Следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело в целях установления обстоятельств крушения самолета в Непале, об сообщается в Telegram-канале СК РФ.

“Для установления всех обстоятельств гибели граждан РФ... возбуждено уголовное о нарушении правил безопасности движения… повлекших… смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.

Напомним, пассажирский самолет потерпел крушение недалеко от города Покхара. Как сообщалось, пилот лайнера решил направить воздушное судно в ущелье для предотвращения падения на населенный пункт. Погибли все пассажиры и члены экипажа. Как писал сайт KP.RU, на борту находилось 53 непальца, два корейца, четверо россиян, пять индийцев, а также по одному - пассажиры из Австралии, Аргентины, Ирландии и Франции. Всего летели 72 человека, из которых четверо были члены экипажа.

Также стало известно, что супружеская пара пилотов погибли в авиакатастрофах в Непале с разницей в 16 лет.