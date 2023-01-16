Садоводам дали советы, как использовать снег для пользы участка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Снег можно использовать для пользы своего приусадебного участка. Как это сделать – ответил председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов.

Он советует обязательно счищать снег на участке с проводов и крыш, а еще стряхивать наносы с веток деревьев, так как они тоже могут поломаться под тяжестью.

А вот на грядках трогать его не стоит. Снежный покров укрывает землю от морозов, благоприятствует дальнейшему росту растений и сохраняет влагу на весну. Поэтому если на участке образовались заносы, то стоит их разместить на грядках и в саду — это главная задача садовода зимой.

- Не забывайте про снегозадержание - это прекрасный агроприем. Чем больше снега, тем лучше зимуют растения, тем больше влаги накопится для весны и для начала лета, — рассказал специалист Пятому каналу.

Если же снега через чур много и на дорожках он явно лишний, то растопить его поможет обычная печная зола.

- Посыпанные ею места будут просто мгновенно таять, — рассказывает садовод.

Однако торопиться со сходом снега на грядках и в саду в конце зимы не следует, потому что могут вернуться морозы, которые нанесут вред растениям.

Кстати, снег может не только повышать устойчивость деревьев к морозам, но и защищать их от солнечных ожогов и холодных ветров в начале весны. Для этого нужно сделать сугробы вокруг стволов, что поможет обезопасить дерево от капризов природы.

Еще один плюс – снежная вода обеспечит водный запас на долгое время, так как сугроб будет таять постепенно.

- Талую воду можно использовать для поливки комнатных растений, что благоприятно отразится на всех биохимических процессах, - заключил эксперт.

Тем временем, в Москве ожидается слякотная и теплая погода. Об этом «Известиям» сообщил руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. На Крещение — весна. После Крещения, в выходные, приходит антициклон, меняется погода, и в воскресенье уже слабый морозец.

В среду показания термометров подрастут до -2...+3 градусов, осадки перейдут в смешанную фазу, местами прольётся ледяной дождь, на дорогах будет скользко, сообщает RT.