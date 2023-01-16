Депутат Бессараб высказалась против идеи разрешить тратить маткапитал на оплату счетов за ЖКХ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб считает, что оплата услуг ЖКХ не является целью, на которую следует тратить материнский капитал.

По ее мнению, оплата счетов - это бытовые нужды. Об этом пишет Lenta.ru.

- Сегодня еще рассматривается вопрос о том, чтобы предоставить многодетным семьям возможность приобрести машину на средства маткапитала, и я бы согласилась с таким решением, но что касается ЖКХ, на мой взгляд, это бытовые нужды, на которые не следует тратить средства материнского капитала, - рассказала чиновница.

Ранее ФАН писал, что адвокат Оксана Головичева рассказала о том, как молодые семьи могут использовать материнский капитал для предоставления дошкольного образования. По ее словам, родители не могут напрямую оплатить из маткапитала любые развивающие занятия. Учреждение для этого должно получить аккредитацию.

Также "Известия" сообщали, что президент России Владимир Путин подписал закон о ежемесячных выплатах на ребенка из средств маткапитала. Выплаты предоставляются на основании заявления от родителя, получившего сертификат. При этом если в семье несколько детей в возрасте до трех лет, ежемесячная выплата может быть назначена на каждого ребенка.