Внук Шарля де Голля заявил, что две трети населения мира поддерживают Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Две трети населения мира поддерживают Россию вопреки заявлениям Запада о ее изоляции, об этом заявил в эфире радиостанции Sud Radio внук первого президента Пятой Французской Республики Шарля де Голля, экономист Пьер де Голль.

«Говорят, что Россия находится в изоляции, однако две трети населения мира поддерживают Россию...», - сказал Пьер де Голль.

Он отметил, что мы наблюдаем сдвиг многих экономических и политических интересов, а также политического влияния ряда стран в сторону Востока, и Россия - в центре этого процесса, взять хотя бы ее географическое положение.

Пьер де Голль пояснил, что его шокировали случаи дискриминации на Западе российских спортсменов и деятелей культуры по национальному признаку.

По мнению де Голля, «в союзе с Европой Россия приобрела бы значительную мощь, и весь континент - от Атлантики до Урала - стал бы полностью автономным».

Как писал сайт KP.RU, 4 января 2023 года внук бывшего президента Франции, основателя Пятой республики генерала Шарля де Голля заявил, что количество и глубина санкций демонстрируют, что Запад заранее спланировал экономическую войну против России.

Он подчеркнул, что количество и глубина санкций показывают, что все это было спланировано очень давно и что это, по сути, самая настоящая экономическая война, выгоду от которой получают американцы.

Пьер де Голль обращал внимание на конфискацию российских активов и отмечал, что со времен преследований евреев во время Второй мировой войны не испытал такого грабежа, как русский народ сегодня.

По его словам, украинский кризис спровоцирован США и НАТО, американцы «нажали первый курок», а НАТО отказалось снимать с повестки расширение на территорию Незалежной.

В декабре 2022 года в посольстве России в Вашингтоне заявили, что США продолжили «близкие к помешательству» попытки «разорвать в клочья» экономику России путем расширения «черного списка».

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