Шольц заявил, что с уважением относится к уходу с поста главы Минобороны Германии Ламбрехт

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у него есть четкое представление о том, как будут развиваться события после ухода Кристины Ламбрехт с должности главы Минобороны, об этом будет сообщено в ближайшее время.

“Я знаю, как все должно происходить… И мы объявим об этом своевременно", - сказал Шольц, делая заявление по результатам посещения немецкой оборонной компании Hensoldt в городе Ульм.

Канцлер также отметил, что с уважением относится к решению Ламбрехт покинуть пост министра. Также он добавил, что в течение многих лет охотно работал вместе с ней.

Напомним, Шольц сегодня, 16 января, принял отставку министра обороны страны Кристины Ламбрехт и отметил, что своевременно представит новую кандидатуру.

Ранее Ламбрехт подала прошение на имя канцлера страны Олафа Шольца о снятии ее с должности, об этом сегодня, 16 января, сообщило агентство DPA.

Также ранее Кристина Ламбрехт оказалась в центре скандала из-за своего новогоднего видеообращения, об этом сообщила газета Die Welt. Ролик, размещенный в соцсетях главы ведомства, вызвал недовольство у немецких политиков, в том числе, ее однопартийцев, а также у простых немцев плохим качеством съемки, но главное - самим содержанием речи министра.

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