Муратов про обстрел Донецка: Мы ничего не забудем и никого не простим Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В понедельник, 16 января, ВСУ нанесли удары по оживленному району Донецка в час пик. Об этом рассказал заместитель секретаря донецкого регионального отделения партии "Единая Россия", руководитель центрального исполкома общественного движения "Донецкая Республика" Алексей Муратов.

По его словам, украинские военные "цинично обстреляли город".

- Под обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома. Попытки запугать наших жителей укротеррористы не оставляют. Снаряды падали на одной из самых оживленных улиц города в час пик, когда тысячи людей направляются на работ, - рассказал он ФАН.

При этом он напомнил, что "все виновные будут наказаны".

- Мы знаем, что коллективный Запад в очередной раз проигнорируют это преступление, которое произошло на деньги и при поддержке этого самого Запада. Это случалось уже много раз. Но мы ничего не забудем и никого не простим, - заявил политик.

16 января телеканал "360" сообщал, что украинские военные продолжили обстреливать Донецк из РСЗО и артиллерии натовского калибра. Они вели атаку на четыре района города, заявлял мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. Под огнем находятся Калининский, Киевский, Куйбышевский и Петровский районы, уточнил он.

Накануне "Пятый канал" писал, что житель ДНР рассказал о том, как иностранные наемники обучали украинских националистов стрелять из западной техники, используя жилые дома в качестве мишеней. В такие моменты небольшой населенный пункт превращался в настоящий слет международных представителей.

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