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НовостиПолитика16 января 2023 16:28

Украинский генерал Кривонос считает, что потеря Артемовска может создать условия для окружения ВСУ

Аналогичное он заявил о потере Соледара
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Украинский генерал Кривонос считает, что потеря Артемовска может создать условия для окружения ВСУ

Украинский генерал Кривонос считает, что потеря Артемовска может создать условия для окружения ВСУ

Фото: REUTERS

Потеря Соледара и Артемовска может в перспективе создать условия для окружения группировки украинских войск в Донбассе, заявил сегодня, 16 января, бывший замкомандующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос.

"Если мы потеряем Бахмут (Артемовск – прим. ред.), то это возможный плацдарм для дальнейшего развития наступления русских на славянское и запорожское направления. Это может создавать определенные предусловия… для окружения нашей группировки на востоке Украины", – отметил Кривонос в Telegram-канале

Ранее украинские бойцы пожаловались на продвижение российских сил в Артемовске. Они отметили, что там идут тяжелые бои.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

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