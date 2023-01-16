Украинский генерал Кривонос считает, что потеря Артемовска может создать условия для окружения ВСУ Фото: REUTERS

Потеря Соледара и Артемовска может в перспективе создать условия для окружения группировки украинских войск в Донбассе, заявил сегодня, 16 января, бывший замкомандующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос.

"Если мы потеряем Бахмут (Артемовск – прим. ред.), то это возможный плацдарм для дальнейшего развития наступления русских на славянское и запорожское направления. Это может создавать определенные предусловия… для окружения нашей группировки на востоке Украины", – отметил Кривонос в Telegram-канале

Ранее украинские бойцы пожаловались на продвижение российских сил в Артемовске. Они отметили, что там идут тяжелые бои.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 16 января 2023 года публикует сайт KP.RU.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий Пучков: Россию хотят выгнать из ООН и взять все ресурсы страны под внешнее управление (подробнее)