Эксперт Аитов предрек изменение отношения банков к хищениям денег клиентов после поручения Путина Фото: Shutterstock

Зампред комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов предрек изменение отношения банков к хищениям денег клиентов после поручения Владимира Путина.

Как механизм компенсации средств жертвам мошенников начнет работать, банки уже не смогут отмахиваться стандартными отписками от клиентов, требующих вернуть деньги, считает он. Об этом пишет РИАМО.

13 января президент России поручил правительству РФ совместно с Центробанком разработать механизм выплаты компенсаций клиентам банков, чьи деньги были похищены в результате мошеннических действий. Глава государства отметил, что для реализации инициативы в случае необходимости можно представить предложения по внесению изменений в законодательство страны.

По мнению Аитова, это связано с тем, что объем хищений год от года растет, и снижения его пока не предвидится.

- Преступники мимикрируют, придумываю новые схемы... Уже встречаются случаи на миллионы рублей, под которые клиент, не имеющий средств на своем картсчете, порой берет даже кредиты, - объяснил эксперт.

Ранее ОТР писал про то, как специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин объяснил россиянам, зачем мошенникам могут понадобиться медданные россиян. По его словам, информация из сертификатов по вакцинации, которые находили в свободном доступе, может быть скомпрометирована или продана на черном рынке.