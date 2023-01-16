Самолет-разведчик ВМС Германии хотел приблизиться к российской границе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Истребитель Су-27 России сопроводил над Балтикой самолет-разведчик "Орион" Германии, пытавшийся приблизиться к российской границе, об этом сегодня, 16 января, сообщили в Национальном центре управления обороной (входит в Минобороны РФ).

“Экипаж российского истребителя опознал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии и сопроводил его над акваторией Балтийского моря. После разворота иностранного военного самолета от госграницы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы России не допущено", - уточнили в Центре.

Ранее российские системы ПВО сбили украинский истребитель Су-27 в Харьковской области.

Также ранее в приложении за круглосуточным слежением полетов был зафиксирован военный самолет-разведчик Великобритании. Над морем Сочи кружил боинг. По предварительным данным, это снова был разведывательный самолет RC-135W, который ранее уже замечали рядом с морскими границами России.

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