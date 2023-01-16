Опрос: Каждый десятый россиянин придумывает имена для своих гаджетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты провели исследование и выяснили, что в России каждый десятый дает имена личным и домашним устройствам, причем чаще всего прозвища получают роботы-пылесосы.

Также оказалось, что 42% россиян обращаются с домашними устройствами как с одушевленными существами. Об этом пишет Газета.Ru со ссылкой на результаты исследования "Лаборатории Касперского".

Из них 68% разговаривают со смартфонами, 54% - с ноутбуками, 45% - с телевизорами, 22% - с электрочайниками и кофемашинами, а 16% - с роботами-пылесосами.

Специалисты полагают, что такое отношение людей к технике связано с тем, что люди пользуются цифровыми устройствами на протяжении многих лет, в результате чего возникает привыкание.

- Зачастую люди доверяют роботизированным системам и делятся с гаджетами самой разной информацией. Некоторое время назад мы проводили эксперимент, в ходе которого робот-доставщик пытался попасть в помещение, куда можно было пройти только по персональным ключ-картам. Окружающие охотно ему помогали, - поделился эксперт по кибербезопасности Дмитрий Галов.

При этом он добавил, что россиянам нужно критически относиться к тому, какой информацией они делятся с роботами и другими электронными устройствами, поскольку эти данные могут быть использованными злоумышленниками.