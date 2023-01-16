Цена на газ в Европе опускалась почти до 600 долларов за 1 тысячу кубометров 16 января 2023 года Фото: REUTERS

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов опускалась почти до 600 долларов за 1 тысячу кубометров впервые с августа 2021 года, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Как отмечалось, общее снижение цены за день составляло более 15%.

Февральские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки 728,6 доллара (+0,2%). По состоянию на 13.07 мск их цена составляла 652,5 доллара (-10,3%), а минутами ранее она опускалась до 645,1 доллара за тысячу кубометров (-11,3%) - впервые за более чем 16 месяцев.

Как писал сайт KP.RU, 13 января 2023 года цена газа в Европе после падения в среду ниже 700 долларов за тысячу кубометров вновь превысила эту отметку.

Стоимость фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до 728 долларов за тысячу кубических метров с поставкой "на день вперед", и до 778 долларов – с поставкой в феврале.

В начале января 2023 года стоимость газа в Европе упала ниже 800 долларов, приблизившись к показателям годичной давности, из-за аномально теплой погоды.

В Берлине в новогоднюю ночь столбики термометров поднимались до +15 градусов.

Второй причиной называется увеличение выработки электроэнергии за счет ветрогенерации, которая сильно проседала летом 2022 года из-за безветренной погоды.