Bloomberg: экспорт нефти из России по морю вырос на 30% Фото: REUTERS

Общий объем экспортируемой сырой нефти из России по морю за неделю вырос на 30%, на 876 тысяч баррелей в сутки, до 3,8 миллионов баррелей, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Издание отметило, что это рекордный с апреля 2022 года показатель.

В статье уточнялось, что поставки через порты в Балтийском море за неделю выросли на 626 тысяч баррелей в сутки, а в Черном море — на 47% суточного объема.

В публикации подчеркивалось, что рост объемов поставляемой сырой нефти можно объяснить сокращением трубопроводных поставок в Европу.

Как писал сайт KP.RU, средняя стоимость нефти марки Urals за период с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила 46,82 доллара за баррель после 57,5 доллара за баррель месяцем ранее, упав почти на 19%.

Минфин России сообщал, что пошлина на экспорт нефти из РФ с 1 февраля текущего года снизится на 3,9 доллара - до 12,8 доллара за тонну.

Ранее Минфин сообщил, что пошлина за экспорт нефти из России уменьшится до 52 долларов за тонну.

С 1 февраля 2022 года в России выросла пошлина на экспорт нефти из России, теперь она составляет 47,7 доллара за тонну – на один доллар больше, чем было ранее.