На Бали автомобиль с российскими туристами упал в овраг с 25-метровой высоты Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Автомобиль, перевозивший группу туристов из России, упал в овраг глубиной около 25 метров в районе Булеленг острова Бали, об этом сообщил местный портал Detik.

«Погибших в этом ДТП нет, но пассажиры и водитель получили травмы, поэтому их срочно доставили в больницу», - заявил глава отдела по связям с общественностью полиции Булеленга Геде Сумарджайя.

Он отметил, что водитель не смог справиться с управлением машиной, так как тормоза автомобиля отказали.

Сумарджайя подчеркнул, что в результате аварии водитель получил «только ссадины на руках и ногах».

Также он уточнил, что травмы пассажиров более серьезные, но не представляют угрозы для жизни.

Как писал сайт KP.RU, 11 января 2023 года глава МИД Индонезии Ретно Марсуди объявила, что страна собирается подать заявку на непостоянное членство в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) на период 2029-2030 годы.

Он подчеркнул, что сейчас мы запускаем процесс подготовки. Индонезия надеется на поддержку нашей кандидатуры со стороны каждого члена ООН.

Напомним, в Совбез ООН всегда заседают 15 стран, из которых пять постоянных членов и десять временных. В числе постоянных членов Россия, США, Великобритания, Китай и Франция, которые обладают правом вето.