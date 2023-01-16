Косачев назвал неверной постановку вопроса об отмене платы за транссибирские перелеты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сама постановка вопроса об отмене оплаты иностранными авиакомпаниями за право пролета над территорией России в корне неверна, об этом заявил в своем Telegram-канале вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«В настоящее время нет условий даже для обсуждения данного вопроса, поскольку воздушное пространство ЕС закрыто для российских авиакомпаний в силу санкций, а российское пространство закрыто, подчеркну, для авиакомпаний ЕС…», - написал Косачев.

Он отметил, что сама постановка вопроса об отмене оплаты за право пролета над территорией России в корне неверна. Европейским чиновникам следовало бы получше разобраться, что представляет собой механизм «транссибирского роялти».

Он уточнил, что речь идет не о плате за право пролета, а о так называемых «пульных соглашениях», которые широко распространены в международной практике как чисто коммерческие договорные инструменты.

Косачев пояснил, что данный механизм предполагает взимание платы за использование иностранными перевозчиками авиационной инфраструктуры во время пролета, взамен иностранные авиаперевозчики сокращают свой маршрут и экономят значительные средства.

Как писал сайт KP.RU, 16 января 2023 года руководитель директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей заявил, что Москва должна прекратить взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование воздушного пространства Сибири, указав на то, что ограничения на полеты, которые были введены на фоне украинского конфликта, «в конечном итоге будут сняты».

Он отметил, что если однажды у нас будет возможность увидеть открытие российского воздушного пространства, должна исчезнуть одна вещь: выплаты за полеты над Сибирью.

Транссибирские роялти является выплатой от иностранных авиакомпаний за беспосадочные полеты из Европы в Азию и обратно, которые проходят над Сибирью.

Напомним, в ответ на начало специальной военной операции России на Украине в 2022 году Европейский союз и США закрыли небо для российских самолетов.

Россия ответила ограничением на выполнение полетов для авиакомпаний 36 стран.

Ранее 7 декабря 2022 года вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявлял, что G20 является неформальным саммитом, исключить из которого Россию невозможно, Соединенные Штаты могут только оказывать давление на организаторов, чтобы РФ не пригласили на очередную встречу, но с Индонезией результат был неудачным.