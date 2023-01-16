В Харьковской области прозвучали взрывы 16 января 2023 года Фото: REUTERS

В Харьковской области Украины прозвучали взрывы, об этом сообщили вечером украинские СМИ.

Как подчеркивалось на официальном ресурсе для оповещения, воздушная тревога не была объявлена в регионе.

Как писал сайт KP.RU,14 января 2023 года звуки взрывов слышны в Киеве, Буче, Очакове и подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Журналисты отмечали, что этому не предшествовало объявление воздушной тревоги.

Подробности инцидентов, в том числе сведений о повреждениях инфраструктурных объектов, не приводились.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил готовиться к возобновлению аварийных отключений света на фоне приближающегося похолодания, которое приведет к росту дефицита в энергосистеме страны.

16 января 2023 года в четырех областях Украины фиксировались экстренные отключения электроэнергии. Перебои со светом случились в Киевской, Днепропетровской и Одесской областях, а также подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики.