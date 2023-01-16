Каждый третий россиянин получил годовую премию Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В России среди граждан годовую премию получил один из трех граждан, выяснили эксперты сервиса по поиску работы SuperJob. В опросе специалистов приняли участие работодатели и трудоустроенные представители экономически активного населения из всех округов страны.

В целом выяснилось, что ожидания в отношении годовых премий оправдались: по итогам 2022 года годовую премию получил каждый третий работающий, а рассчитывали на нее в декабре 29%. Об этом пишет Газета.Ru.

Также результаты показали, что женщин по итогам 2022 года поощряли чаще, чем мужчин (41% против 29% соответственно).

Ранее "Пятый канал" рассказывал, стоит ли уходить с работы, если не выплатили новогоднюю премию. Оказалось, что в компаниях 72% респондентов нет никаких дополнительных выплат. Однако, карьерный консультант Галина Бобкова считает, что нужно отдать должное тем работодателям, которые пусть и сэкономили на выплате новогодних премий и 13-й зарплаты, но при этом максимально сохранили штат.

Тем временем RT пишет, что работодатели считают достойную зарплату и регулярные премии самыми эффективными способами мотивации сотрудников. Регулярные премии отметили 61% респондентов, а оплату обучения - 40%.