Врач назвала первые признаки беременности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI, акушер-гинеколог Мария Селихова рассказала россиянка о первых признаках беременности.

По ее словам, основной из них - задержка менструации хотя бы на один день. Но диагностировать беременность возможно примерно через 7-10 дней с момента оплодотворения, после проведения анализа крови на ХГЧ.

Сред неочевидных признаков врач назвала сонливость, рвоту и изменение либидо. Об этом пишет Газета.Ru.

- Может произойти резкая смена вкуса в одежде, питании и ароматах. Бывает, что женщина начинает любить те вещи, которые раньше не нравились, или наоборот. Другой признак - повышенная сонливость, тошнота и рвота. Третий - изменение либидо. Причем смена может быть резкая: как в сторону повышенного, так и пониженного желания секса, - объяснила гинеколог.

Накануне Life.ru писал, что чувство тошноты - частый симптом, сопровождающий беременных. По словам акушера-гинеколога Тамары Батиян, избавиться от этого можно, если следить за питанием, не переедая "за двоих" и избегая жирной пищи. Предпочтение стоит отдать небольшим и тёплым блюдам, насыщенным белками и углеводами.