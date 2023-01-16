Пушилин сообщил о взятии стратегически важного поселка Верхнее Водяново

Денис Пушилин рассказал о взятии стратегически важного населенного пункта. Фото: REUTERS

Российские войска взяли под контроль поселок Верхнее Водяново. Об этом в понедельник 16 января сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. По словам Пушилина, в ближайшее время стоит ожидать освобождения и других населенных пунктов.

«Верхнее Водяное под нашим контролем. Мы сейчас можем говорить, что в самые ближайшие дни мы увидим освобождение новых населенных пунктов», - сказал Пушилин в видеообращении, которое он выложил в своем Telegram-канале.

Поселок Верхнее Водяново – один из стратегически важных для освобождения ДНР населенных пунктов. Он располагается под Донецком, к северу от Песок.

Ранее сообщалось, что украинские войска ударили по Макеевке шестью ракетами из РСЗО. Обстрелу подвергся Горняцкий район.

Также сообщалось, что два батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили от линии боевого соприкосновения под Артемовском из-за нехватки боеприпасов.

Военкор KP.RU Александр Коц проанализировал последние события в Донбассе: Украина спешно перебрасывает войска, Россия ведет к генеральному сражению. Подробности здесь на KP.RU.