Синоптик Шувалов спрогнозировал потепление в Москве 20 января 2023 года

Синоптик Шувалов спрогнозировал потеплении в Москве 20 января 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптик Александр Шувалов рассказал, что жителей Москвы в конце этой недели ждет серьезное потепление.

По его словам, температура воздуха будет подниматься до +4 градусов.

- Оттепель идет неотвратимо. ... Нулевая изотерма доползет до Москвы, Тулы и Курска, потом двинется дальше на восток. В среду, 18 января, температура поднимется до +3 градусов, в четверг и пятницу - до +4 градусов с дождем, - рассказала он телеканалу "360".

При этом эксперт добавил, что уже в субботу начнется понижение температуры, которая проявит себя в воскресенье и понедельник, 23 января.

- Ожидается около −8 градусов в ночные и утренние часы, а днем до −4, - добавил метеоролог.

А до этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд объяснял, что изменчивость погоды зимой связана с солнечной энергией. При этом он добавил, что скачки температуры, подобные тем, что происходят в Центральной России в январе 2023 года, случаются крайне редко, пишет Life.ru.

Также RT сообщал, что в Центральной России во второй половине января и в феврале сильных морозов не ожидается. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, пик морозов этой зимой, вероятнее всего, уже пройден.