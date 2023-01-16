Во Франции напомнили Столтенбергу, что Россия не позволит себя унижать

Столтенбергу напомнили, что Россия не позволит себя унижать. Фото: REUTERS

Во Франции напомнили генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу о том, что Россия не позволит себя унижать. Такое мнение высказали читатели французского издания Le Figaro, обсуждая новые поставки Североатлантическим альянсом военной техники Киеву. Этот шаг комментаторы расценили как издевательский выпад в сторону России.

«Я еще раз повторяю: россияне никогда не позволят унижать себя», — написал в комментариях к публикации Le Figaro читатель с ником VoisTout.

Другие комментаторы усомнились в том, что новые поставки оружия позволят достигнуть мира и посоветовали «успокоиться» европейцам, у которых нет ни экономического интереса в украинском конфликте, ни серьезного военного потенциала.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставок украинской армии тяжелых танков и назвал увеличение поставок оружия дорогой к миру.

Ранее Столтенберг призвал ЕС и НАТО усилить военную помощь Украине на фоне потери Соледара в то время как Киеву уже совокупно выделено около 50 млрд евро.

Также Столтенберг считает невозможной нормализацию отношений России и Запада после окончания конфликта на Украине.

Тем временем внук Шарля де Голля заявил, что две трети населения мира поддерживают Россию вопреки заявлениям Запада о ее изоляции.