Мобильные приложения Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Porsche перестали работать в России

Автомобильные приложения ряда зарубежных брендов перестали работать в России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории России прекратили работу мобильные приложения ряда иностранных автомобильных брендов. В частности, речь идет о Skoda, Kia, Infiniti, Nissan.

«Сервисы-коннекты по брендам Skoda, Kia, Infiniti, Nissan пока не работают», - цитирует ТАСС сообщение дилерского центра «Автоспеццентр». В центре добавили, что производители Skoda, Infiniti, Nissan заранее уведомили о предстоящем отключении приложений.

В то же время в обычном режиме работают приложения для автомобилей китайских брендов Mу Chery и Exeed AR. Также в штатном режиме работают основные приложения BMW, Mercedes-Benz, AudiService, сообщает агентство со ссылкой на дилерский центр «Автодом».

Также сообщается о возникновении сложностей с работой приложений брендов Land Rover и Jaguar у некоторых клиентов.

Какие иностранные автопроизводители ушли из России, и кто их заменит, читайте здесь на KP.RU.

К ноябрю 2022 года иностранные автомобильные бренды потеряли уже около 4,5 млрд евро после ухода с российского рынка. Многомиллиардные убытки связаны с нереализованными инвестициями в России, а также почти с бесплатной передачей активов в стране.