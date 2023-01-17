Эксперт Молчанов: Медведчук показал Западу альтернативную Украину

Политолог: Медведчук показал альтернативную Украину в своей статье для "Известий". Фото: REUTERS

Политолог Кирилл Молчанов указал на наличие в украинском обществе запроса на мирное урегулирование конфликта. Об этом директор института изучения последствий военных действий на Украине рассказал РИА Новости, проанализировав статью бывшего депутата украинской Верховной рады Виктора Медведчука для газеты «Известия».

«Этой статьей Медведчук попытался показать, что есть другая, альтернативная Украина с точками зрения, которые отличаются от позиции Зеленского», - рассказал Молчанов агентству.

Эксперт отметил, что Виктор Медведчук высказал мысли, которые на Украине никто не высказывает, так как там на данный момент озвучивается только точка зрения офиса Зеленского о необходимости продолжения конфликта «до победного конца».

Напомним, бывший депутат Верховной рады и экс-лидер партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, которого недавно освободили из украинского плена, опубликовал в «Известиях» программный материал об отношениях России и Украины. Главное, о чем писал политик, здесь на KP.RU.

Ранее Зеленский заявил, что Медведчук и еще три депутата лишены украинского гражданства.

Также сообщалось, что рада Украины лишила мандатов Медведчука и троих его однопартийцев.