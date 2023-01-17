Глава МИД Австрии высказался против запрета шенгена для россиян

В Австрии призвали ЕС подумать о будущих отношениях с Россией.прежде, чем принимать решение о запрете виз для россиян. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз должен думать о будущем в отношениях с Россией. К этому призвал глава МИД Австрии Александер Шалленберг, выступая на конференции в Париже в понедельник 16 января.

«Мы не должны промахнуться, например, введя запрет на выдачу виз для 144 миллионов россиян», - цитирует Шалленберга издание Kronen Zeitung.

Министр отметил особую роль ОБСЕ как одной из немногих платформ, где присутствуют российские дипломаты.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала странам Евросоюза не принимать поданные россиянами в третьих странах заявки на визы.

В сентябре страны Балтии и Польша запретили въезд на свою территорию граждан России даже при наличии действующей визы шенген.

Тем временем испанская журналистка Клара Портела указала три причины, по которым ЕС не должен вводить запрет на визы для россиян. Это уже существующие персональные визовые санкции в отношении ряда российских граждан, нежелательность очередных русофобских действий и финансовый аспект.