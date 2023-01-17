Минздрав призвал сердечников отказаться от купания в проруби на Крещение

Медики рассказали, кому не стоит окунаться в прорубь в праздник Крещения Господня. Фото: Иван МАКЕЕВ

Умыться в проруби во время Крещения Господня, но не погружаться в нее полностью, посоветовали в российском Минздраве людям, имеющим хронические заболевания.

Речь идет о страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, ОРВИ, гриппа, COVID-19 и других респираторных заболеваний. В ведомстве предупредили, что кратковременных стресс при окунании в прорубь может привести к инфаркту миокарда, гипертоническому кризу или срыву сердечного ритма.

Также в пресс-службе Минздрава предупредили, что противопоказано окунание в прорубь детям до семи лет, а заниматься подготовкой ребенка старшего возраста к купанию в холодной воде нужно минимум за год. В ведомстве напомнили, что у неподготовленного ребенка при погружении в ледяную прорубь может произойти остановка дыхания.

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Напомним, в Ленинградской области в 2022 году женщина отправилась окунаться в прорубь на Крещение и утонула. Это случилось в деревне Выра Гатчинского района. 40-летняя петербурженка прыгнула в воду с головой в необорудованном для купаний месте, бурное течение реки Оредеж мгновенно утащило ее под лед. Вся трагедия произошла на глазах ее детей.

Был ли шанс спастись у матери двоих детей, утонувшей в проруби на Крещение, рассказал эксперт в области ныряний в прорубь.