Глава британского Генштаба Сандерс предупредил об ослаблении армии Великобритании после отправки танков и артиллерии Украины

Поставка танков Украине может пробить брешь в обороноспособности Великобритании. Фото: REUTERS

Поставки британских танков Киеву ослабят армию Соединенного королевства. Об этом заявил в понедельник 16 декабря глава Генштаба сухопутных войск Великобритании Патрик Сандерс.

По словам Сандерса, поставки танков Украине пробьют «брешь в арсенале» Великобритании, в результате чего армия станет «временно слабее».

В то же время Патрик Сандерс выразил надежду, что Великобритания сможет благодаря этому ускорить модернизацию армии.

«Это решение также дает нам возможность ускорить модернизацию и трансформацию армии более высокими темпами, нежели Россия», - сказал он в интервью радиостанции Times Radio.

Напомним, в рамках военной помощи Украине премьер-министр Великобритании Риши Сунак по просьбе Владимира Зеленского пообещал поставить Киеву 12 танков.

Ранее глава британского Минобороны пообещал Киеву сто единиц бронетехники, в том числе бронетранспортеры Bulldog, а также беспилотники и технику для расчистки минных полей.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставок украинской армии тяжелых танков и назвал увеличение поставок оружия дорогой к миру.

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