The Guardian: Украине нужно не менее 100 танков для контрнаступления

Эксперты назвали число западных танков, необходимых Украине для контрнаступления. Фото: REUTERS

Украина нуждается не менее чем в 100 западных танках для проведения контрнаступления. Об этом заявили эксперты находящегося в Лондоне Международного института стратегических исследований в беседе с британским изданием The Guardian.

Издание отмечает, что 13 стран НАТО располагают более чем 2.3 тысячами танков Leopard 2, уточнив, что часть из них находится в «плачевном» состоянии.

Напомним, в рамках военной помощи Украине премьер-министр Великобритании Риши Сунак по просьбе Владимира Зеленского пообещал поставить Киеву 12 танков, а глава британского Минобороны пообещал Киеву сто единиц бронетехники, в том числе бронетранспортеры Bulldog, а также беспилотники и технику для расчистки минных полей.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставок украинской армии тяжелых танков и назвал увеличение поставок оружия дорогой к миру.

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