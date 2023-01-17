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НовостиПолитика17 января 2023 2:02

The Guardian: Украине нужно не менее 100 танков для контрнаступления

Страны НАТО располагают более 2.3 тысячи танков
Мария ПАВЛОВА
Эксперты назвали число западных танков, необходимых Украине для контрнаступления.

Эксперты назвали число западных танков, необходимых Украине для контрнаступления.

Фото: REUTERS

Украина нуждается не менее чем в 100 западных танках для проведения контрнаступления. Об этом заявили эксперты находящегося в Лондоне Международного института стратегических исследований в беседе с британским изданием The Guardian.

Издание отмечает, что 13 стран НАТО располагают более чем 2.3 тысячами танков Leopard 2, уточнив, что часть из них находится в «плачевном» состоянии.

Напомним, в рамках военной помощи Украине премьер-министр Великобритании Риши Сунак по просьбе Владимира Зеленского пообещал поставить Киеву 12 танков, а глава британского Минобороны пообещал Киеву сто единиц бронетехники, в том числе бронетранспортеры Bulldog, а также беспилотники и технику для расчистки минных полей.

Тем временем генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставок украинской армии тяжелых танков и назвал увеличение поставок оружия дорогой к миру.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 17 января 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.