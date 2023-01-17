Украинская пропаганда обманывает иностранных наемников. Фото: REUTERS

Украинские пропагандисты распространяют информацию о якобы примитивном уровне российской армии, чтобы заманить на сторону ВСУ как можно больше иностранных наемников. Об этом рассказал РИА Новости командир группы «Викинг» Западного военного округа.

По словам собеседника агентства, украинская пропаганда пытается создать образ «глупого» российского солдата, который умеет воевать только «в штыковую». Иностранные наемники бывают удивлены, столкнувшись с профессионализмом российских военных.

«Они видят конфликт с той точки зрения, что здесь толпа дебилов. Что мы тут ежей доели, воюем, как говорится, в штыковую. Там они очень удивляются, когда по ним четко прилетает в располагу, они удивляются, что у нас тоже есть беспилотники», - рассказал собеседник агентству.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как наемники из стран НАТО пристреливали украинскую артиллерию по жилым кварталам ДНР.

Напомним, в декабре 2022 года иностранные наемники убили семью в Бериславе из-за подозрений в связях с Россией.

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко сообщил, что иностранные наемники Украины отказываются ехать воевать под Артемовск.