Вице-спикер Совета Федерации Косачев назвал неверной постановку вопроса о предоставлении иностранным компаниям бесплатного пролета над Сибирью. Фото: Иван ВИСЛОВ

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев прокомментировал требование руководителя директората по транспорту ЕК Хололея об отмене для иностранных компаний платы за право полета над Сибирью, назвав в корне неверной саму постановку вопроса. «В настоящее время нет условий даже для обсуждения данного вопроса, поскольку воздушное пространство ЕС закрыто для российских авиакомпаний в силу санкций, а российское пространство закрыто, подчеркну, для авиакомпаний ЕС…», - заявил Косачев.

В Калининском районе Донецка спасатели продолжают разбирать завалы после обстрела со стороны ВСУ 16 января. Пресс-служба МЧС ДНР сообщила, что из-под завалов извлекли тела двух женщин и мужчины. Личность мужчины устанавливается. Одной из погибших женщин было 45 лет, второй – 47.

Российское правительство поддержало законопроект о передаче конфискованных в рамках административных дел товаров легкой промышленности на гуманитарные и оборонные цели. Законопроект был предложен Минфином, правительственная комиссия одобрила его 16 января. Сейчас конфискованные по делам об административных правонарушениях товары легкой промышленности передаются Росимуществу для безусловного уничтожения.

Украинские пропагандисты распространяют информацию о якобы примитивном уровне российской армии, чтобы заманить на сторону ВСУ как можно больше иностранных наемников. Пропагандисты пытаются создать образ «глупого» российского солдата, который умеет воевать только «в штыковую». Иностранные наемники бывают удивлены, столкнувшись с профессионализмом российских военных.

Энергетическая инфраструктура украинской столицы может выйти из строя в любой момент, а дефицит электроэнергии в Киеве составляет 30 процентов. Об этом в понедельник 16 января заявил мэр Киева Виталий Кличко на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Сын красноярского губернатора Артем Усс, задержанный в Милане по мандату Соединенных Штатов, попросил экстрадировать его в Россию. Сообщается, что во время судебного заседания в понедельник 16 января Артем Усс выступил против своей экстрадиции в США.

Представители Государственного департамента США и Пентагона прибыли в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Рамзан Кадыров назвал неуместными заявления некоторых экспертов о придании специальной военной операции России на Украине статуса Третьей мировой войны.

В Минздраве рассказали, кому не стоит окунаться в прорубь во время празднования Крещения Господня. Речь идет о страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, ОРВИ, гриппа, COVID-19 и других респираторных заболеваний. В ведомстве предупредили, что кратковременных стресс при окунании в прорубь может привести к инфаркту миокарда, гипертоническому кризу или срыву сердечного ритма.

На территории России прекратили работу мобильные приложения ряда иностранных автомобильных брендов. В частности, речь идет о Skoda, Kia, Infiniti, Nissan.