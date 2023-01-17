В США заявили о "начале конца" Байдена из-за скандала с секретными документами

Джо Байден Фото: REUTERS

Скандал с ненадлежащим хранением секретных документов президентом США Джозефом Байденом стал "началом конца" американского политика. Такое мнение выразил ведущий Такер Карлсон в эфире телеканала Fox News.

"На деле, это очевидное начало конца Джо Байдена, - утверждает Карлсон. - Мы не можем это доказать. Будущее неизвестно, но, черт побери, оно не выглядит светлым".

Он, в частности, обратил внимание, что секретные документы нашли не в одном месте, а сразу в нескольких, что явно не играет на руку главе Белого дома.

Как ранее писал сайт KP.RU, специальный советник президента США Ричард Саубер сообщил, что в частном доме Джо Байдена в городке Уилмингтон обнаружили новые документы с пометкой "секретно".

Саубер уточнил, что юристы обнаружили "в комнате, примыкающей к гаражу", одну страницу с грифом "секретно" и, не имея необходимого допуска, прекратили дальнейшие поиски в этой части дома.

Незадолго до этого канал CBS News сообщил, что секретные документы периода вице-президентства Байдена случайно найдены в офисе его аналитического центра в Вашингтоне. В частности, нашли секретные данные разведки по Украине, Ирану и Великобритании.