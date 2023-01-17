Командир группы "Викинг" назвал причину наплыва иностранных наемников на Украину

ВСУ не хватает людей, поэтому наблюдается наплыв наемников Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит людей, чем и вызван наплыв иностранных наемников в эту страну. Об этом заявил командир российской группы "Викинг" в беседе с РИА Новости.

"У них просто мобилизационного резерва осталось полмиллиона человек, и поэтому сейчас как на некий полигон приезжает бешеное количество иностранных "сотрудников", которые, в большинстве своём, здесь и остаются. Мы им помогаем усиленно", - уточнил собеседник агентства.

Командир "Викингов" также обратил внимание, что в отличие от наемников, которых интересуют только деньги, российские военные сражаются за родину и семьи.

Как ранее писал сайт KP.RU, попавший в российский плен военнослужащий ВСУ заявил о том, что лично видел в Соледаре американских наемников. По словам украинского военного, граждане США принимали непосредственное участие в боевых действиях, проходивших в этом городе ДНР.

Напомним, в Яковлевке, расположенной в трех километрах от Соледара, заметили вооруженных польских наемников. Об этом рассказал местный житель. По его словам, украинские военные и иностранные наемники занимались мародерством, в том числе, вскрывали гаражи, забирали генераторы и угоняли транспорт.