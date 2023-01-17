Минюст России предложил изменить условия содержания в СИЗО

Условия содержания в российских СИЗО могут измениться Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

Министерство юстиции России направило на рассмотрение правительственной комиссии поправки к Федеральному закону "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". Как пишет РБК, изменения направлены на гуманизацию уголовно-исполнительной политики.

В числе поправок разрешение на использование аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора, увеличение суммы, которую разрешается тратить на продукты питания и предметы первой необходимости, а также рост нормы площади помещения на одного осужденного на принудительные работы.

Предусматриваются также снятие взыскания и статуса злостного нарушителя, если заключенный не допускал нарушений в течение года и увеличение возраста ребенка, находящегося с матерью в исправительном учреждении, с 3 до 4 лет.

Как ранее писал сайт KP.RU, российский лидер Владимир Путин поручил Генпрокуратуре, СК, ФСИН и МВД РФ принять меры, чтобы не допустить применение "кандалов" к женщинам, несовершеннолетним и обвиняемым в ненасильственных преступлениях.

Речь идет о средстве ограничения подвижности "Ажур", которое надевается как на руки, так и на ноги. Доклад по этому вопросу должны представить главе государства руководители правоохранительных органов в срок до 1 мая 2023 года.